ФИА запустила программу подготовки судей

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о запуске комплексной программы по обучению и развитию судей и гоночных стюардов. В проекте участвуют более 550 официальных лиц из 103 стран.

В течение года будут введены три программы поддержки для директоров гонок, стюардов и руководителей трасс на национальном, региональном и международном уровнях. Цель — создать путь развития от национальных федераций до международных соревнований.

Программы разработаны в сотрудничестве с новым департаментом официальных лиц ФИА. Участники смогут обновить знания, изучить лучшие практики и обеспечить соответствие текущим стандартам регламента.

«В прошлом году мы сделали важный шаг с запуском Департамента официальных лиц ФИА. Это укрепило нашу поддержку и признание вклада судей. Эти программы отражают нашу постоянную приверженность поддержке официальных лиц, потому что, развивая судей, мы развиваем наш спорт», — заявил президент федерации Мохаммед Бен Сулайем.

Менеджер ФИА по спортивным официальным лицам Маттео Перини отметил, что программы разработаны для предоставления инструментов и ресурсов, необходимых для выполнения ролей на высшем уровне. Укрепление знаний и уверенности в принятии решений, по его словам, инвестирует в долгосрочное качество и последовательность судейского сообщества по всему миру.

