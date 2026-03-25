Чемпион Формулы-Е — о зрелости Линдблада: я или «Ред Булл» вряд ли на это повлияли

Оливер Роуленд, чемпион Формулы-E и менеджер Арвида Линдблада, высказался о характере 18-летнего новичка «Рейсинг Буллз». По словам британца, юный гонщик удивил своей зрелостью и манерой работы.

«В Австралии у него был просто сказочный старт — уже на первом круге у меня волосы на затылке встали дыбом. Он отлично справился. Каждый раз, когда я вижу его, этот парень выглядит гораздо старше своих лет. Я очень горжусь им.

Я или «Ред Булл» вряд ли на это повлияли. Он такой, какой есть. В тот день, когда я с ним познакомился, ему было семь лет, но он уже был старше своих лет. Он просто сохранил эту разницу. Думаю, это заслуга в основном его самого. Моя поддержка и «Ред Булл», наверное, помогает, потому что мы сосредоточены на том, чтобы сделать его взрослее, и «Ред Булл» проделал с ним невероятную работу. Но, честно говоря, в основном это его заслуга», — приводит слова Роуленда издание RacingNews365.

Линдблад — единственный новичок в пелотоне Формулы-1 в этом сезоне. В дебютной гонке в Австралии он финишировал восьмым, набрав первые очки. В Китае квалифицировался 15-м, но финишировал 12-м. После двух этапов Линдблад занимает 10-е место в личном зачёте с четырьмя очками.