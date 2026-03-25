Ферстаппен — о старте сезона: первые гонки были сложными, но я доверяю команде

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги первых двух этапов сезона-2026 и поделился ожиданиями от Гран-при Японии, который пройдёт в Сузуке с 27 по 29 марта.

«Первые две гонки оказались немного сложнее, чем нам хотелось бы, и очень жаль, что в Китае нам пришлось сойти с дистанции из-за проблем с охлаждением системы ERS. Нам ещё предстоит многое сделать, однако я полностью доверяю команде: они проанализировали эти проблемы и усердно работают над оптимизацией характеристик болида.

Что касается Сузуки, то это одна из моих любимых трасс с множеством высокоскоростных поворотов. У команды богатая история на этой трассе, и я всегда с нетерпением жду возвращения сюда. Приятно также провести немного времени в Токио перед отправкой в Сузуку, поэтому мы с нетерпением ждём и этих нескольких дней», — приводит слова Макса пресс-служба команды.