Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — о старте сезона: первые гонки были сложными, но я доверяю команде

Ферстаппен — о старте сезона: первые гонки были сложными, но я доверяю команде
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги первых двух этапов сезона-2026 и поделился ожиданиями от Гран-при Японии, который пройдёт в Сузуке с 27 по 29 марта.

«Первые две гонки оказались немного сложнее, чем нам хотелось бы, и очень жаль, что в Китае нам пришлось сойти с дистанции из-за проблем с охлаждением системы ERS. Нам ещё предстоит многое сделать, однако я полностью доверяю команде: они проанализировали эти проблемы и усердно работают над оптимизацией характеристик болида.

Что касается Сузуки, то это одна из моих любимых трасс с множеством высокоскоростных поворотов. У команды богатая история на этой трассе, и я всегда с нетерпением жду возвращения сюда. Приятно также провести немного времени в Токио перед отправкой в Сузуку, поэтому мы с нетерпением ждём и этих нескольких дней», — приводит слова Макса пресс-служба команды.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android