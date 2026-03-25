Вольф: было несколько опасных моментов, которые могли положить конец нашему уикенду

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги первых двух этапов сезона-2026 и поделился ожиданиями от Гран-при Японии, который пройдёт в Сузуке с 27 по 29 марта.

«Мы удачно начали сезон, но это всего лишь начало. И в Австралии, и в Китае у нас было несколько опасных моментов, которые могли положить конец нашему уикенду. Эти болиды — новые и уязвимые; нам повезло, что ни одна из возникших проблем не повлияла на наши результаты. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы ситуация не изменилась. Все участники гонки также многому учатся каждый раз, когда выходят на трассу. Каждый уикенд приносит новые вызовы, и мы сосредоточены на выполнении своей работы и стремимся к улучшению. Мы знаем: как только ты думаешь, что разгадал этот спорт, обычно оказывается, что ты ошибался.

Это верно как для Кими [Антонелли], так и для команды. Его победа в Китае стала большим достижением и моментом, которым можно гордиться. Однако его внимание, как и наше, сосредоточено на том, что нас ждёт впереди. Его первая победа — это лишь первый шаг, и важно только то, как он будет развивать этот успех. Мы будем поддерживать его, чтобы он смог справиться с ожиданиями, которые возникают, когда он более стабильно выступает в лидирующей группе.

Мы также надеемся, что захватывающие гонки, которые мы видели в Мельбурне и Шанхае, продолжатся в Японии. «Сузука» — одна из лучших гоночных трасс в мире, но в последние годы там было сложно обгонять. Надеемся, что благодаря новым правилам мы сможем устроить зрелищное шоу для болельщиков», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.