Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Алонсо пропустит медиадень Гран-при Японии из-за рождения первого ребёнка — The Race

Алонсо пропустит медиадень Гран-при Японии из-за рождения первого ребёнка — The Race
Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо не примет участия в медиамероприятиях в четверг на Гран-при Японии. В то время как «Астон Мартин» просто ссылаются на семейные обстоятельства, издание The Race подчёркивает, что испанец задержится дома в ожидании рождения первого ребёнка.

«Фернандо прибудет немного позже в эти выходные по личным семейным обстоятельствам и не будет присутствовать на медиадне Гран-при Японии. Всё в порядке, он будет на трассе к пятнице», — заявили в пресс-службе «Астон Мартин».

Алонсо, которому в июле исполнится 45 лет, и его партнёрша спортивная журналистка Мелисса Хименес ждут появления первенца. Испанец уже освобождён от участия в первой свободной практике, где его место займёт резервный пилот Джек Кроуфорд, который проведёт обязательную сессию для новичка.

Материалы по теме
Официально
Резервный пилот «Астон Мартин» Джек Кроуфорд заменит Алонсо в первой практике ГП Японии
