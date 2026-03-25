Гасли представил специальный шлем, выполненный в технике кинцуги, к Гран-при Японии

Пилот «Альпин» Пьер Гасли на фестивале F1 Tokyo Fan Festival впервые показал специальный шлем, в котором выступит на Гран-при Японии в Судзуке. Дизайн выполнен в технике кинцуги — японского искусства восстановления разбитой керамики с использованием золотого лака.

«Я принёс небольшой сюрприз. Хочу показать специальный шлем, который буду использовать в Сузуке. Его ещё нигде не публиковали — я хотел показать его фанатам первыми. Надеюсь, он вам понравится.

Я люблю искусство. Когда я был в Японии в 2017 году, я познакомился с кинцуги — удивительной культурой. Эта техника повышает ценность сломанных вещей и делает их уникальными. Мне захотелось показать это японским болельщикам», — приводит слова Гасли японское издание Motorsport.

Француз также рассказал, что впервые привёз в Японию свою девушку Кику Гомеc. Они успели посетить Сибуя, Гиндзу и Харадзюку, а также впервые попробовали рамэн. Гасли добавил, что получил от бывшего напарника по «Альфа Таури» Юки Цуноды список из 20 рекомендованных суши-ресторанов.