Ферстаппена назвали возможным «слабым звеном» на предстоящей 24-часовой гонке в Нюрбурге

Комментатор NLS Питер Сноудон предположил, что пилот «Ред Булл» в Формуле-1 Макс Ферстаппен может оказаться «слабым звеном» в составе на «24-часовую гонку Нюрбургринга», которая состоится в мае.

«Я предположил на днях, что в экипаже на «24-часовую гонку» в мае, где к составу присоединится Лукас Ауэр, Ферстаппен, возможно, является более слабым звеном, потому что у него нет опыта 24-часовых гонок, в отличие от остальных. Просто нет понимания. Будет интересно посмотреть, сколько он проведёт за рулём ночью. Я не говорю, что он будет медленным. Но это говорит о силе остальных напарников, что он, возможно, является самым слабым звеном ночью, в дождь или в этой машине», — заявил Сноудон в эфире трансляции NLS.

Ведущий комментатор Брюс Джонс возразил, отметив, что Ферстаппен имеет опыт виртуальных 24-часовых гонок, а также обладает природным талантом.