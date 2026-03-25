Фото: «Рейсинг Буллз» показал специальные гоночные комбинезоны пилотов к Гран-при Японии

Команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз», принадлежащая австрийскому конгломерату Red Bull GmbH, показала специальные гоночные комбинезоны пилотов новозеландца Лиама Лоусона и британца Арвида Линдблада к третьему этапу Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Японии. Уикенд пройдёт на трассе в Сузуке с 27 по 29 марта, после чего чемпионат уйдёт на пятинедельный перерыв.

Арвид Линдблад Фото: Visa Cash App Racing Bulls F1 Team

Лиам Лоусон Фото: Visa Cash App Racing Bulls F1 Team

Линдблад — единственный новичок в пелотоне Формулы-1 в этом сезоне. В дебютной гонке в Австралии он финишировал восьмым, набрав первые очки. В Китае квалифицировался 15-м, но финишировал 12-м. После двух этапов Линдблад занимает 10-е место в личном зачёте с четырьмя очками. В это же время Лоусон расположился на девятой строчке, принеся команде восемь очков.