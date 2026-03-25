Напарник Ферстаппена ответил на слова о том, что Макс может быть «слабым звеном» в команде

Напарник пилота «Ред Булл» в Формуле-1 Макса Ферстаппена по выступлению на «Нюрбургринге» Даниэль Хункаделья раскритиковал комментатора, который назвал четырёхкратного чемпиона мира потенциально «слабым звеном» в экипаже на 24-часовой гонке.

«Ему потребовалось два круга, чтобы войти в темп в пятницу. Поул с большим отрывом. Проехал полный отрезок вплотную за лидером (одним из лучших пилотов GT3 на «Нюрбургринге») и обогнал его на последнем круге. Атаковал как сумасшедший в трафике.

Думаю, тебе лучше не смотреть», — написал Хункаделья в своём аккаунте в социальной сети X.

Ферстаппен выиграл квалификацию в NLS2, опередив ближайшего преследователя почти на две секунды. В гонке его экипаж финишировал первым, но позже был дисквалифицирован за использование семи комплектов шин вместо шести разрешённых. «24-часовая гонка на Нюрбургринге» состоится в мае.