В Мадриде завершили укладку асфальта на участке с экстремальным виражом «Монументаль»

Строительство городской трассы «Мадринг», которая примет Гран-при Испании в сентябре, продолжается. Как сообщают организаторы, завершена укладка базового слоя асфальта в 12-м повороте — «Монументаль», который станет самым длинным виражом с наклоном (бэнкинг) в календаре Формулы-1. Об этом сообщает издание RacingNews365.

Длина участка составляет 550 метров, форма напоминает полукруг, угол наклона — 24%. Максимальная высота виража достигает 10 метров. Прохождение поворота займёт у гонщиков около шести секунд.

Для укладки асфальта на этом участке потребовалось более 1800 кубометров смеси, что эквивалентно покрытию футбольного поля стадиона «Сантьяго Бернабеу» 25-сантиметровым слоем. Работы выполняли два современных асфальтоукладчика, работавшие синхронно из-за сложной геометрии трассы.

Укладка остальной части трассы в районе Вальдебебас продолжится на этой и следующей неделе, промежуточный слой асфальта запланирован на апрель. Конструкции боксов и здания паддока, по данным организаторов, строятся по графику.

Трасса «Мадринг» протяжённостью 5,4 км расположена на территории выставочного центра IFEMA. Этап сменит в календаре Формулы-1 трассу в Каталунье, которая принимала испанский этап с 1991 года.