Вольф — о слухах про переход Ферстаппена в «Мерседес»: обычно о таких вещах говорят в июле

Руководитель «Мерседеса» австриец Тото Вольф перед Гран-при Японии высказался о слухах, связывающих четырёхкратного чемпиона мира Формулы-1 и пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена с возможным переходом в немецкую команду.

«Удивительно, что эти глупые слухи появляются уже в марте. Обычно о таких вещах говорят в июле. Не знаю, кто их сейчас распустил. У нас долгосрочные контракты с двумя пилотами. Я не мог бы быть счастливее. Оба показывают лучшие результаты, и нет никаких оснований даже думать о смене состава. Говорю это с огромным уважением к Максу», — приводит слова Вольфа издание oe24.