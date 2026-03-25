В «Мерседесе» показали специальные комбинезоны и шлемы пилотов к Гран-при Японии

«Мерседес» представил специальную экипировку для Гран-при Японии. На комбинезонах Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли, а также на их шлемах продолжается тема ливреи с волком — символом, связанным с японской культурой.
Фото: x.com/MercedesAMGF1
«Уникальные гоночные комбинезоны. Уникальные шлемы. Уникальное сотрудничество. Представляем наш образ для Сузуки, созданный совместно с Y-3», — подписала фотографии пресс-служба команды.
Формула-1 Гран-при Японии — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское):
Пятница, 27 марта:
5:30. Первая тренировка Гран-при Японии;
9:00. Вторая тренировка Гран-при Японии.
Суббота, 28 марта:
5:30. Третья тренировка Гран-при Японии;
9:00. Квалификация Гран-при Японии.
Воскресенье, 28 марта:
8:00. Гонка Гран-при Японии.