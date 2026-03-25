Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
У Фернандо Алонсо и Мелиссы Хименес родился первый совместный ребёнок — DAZN España

У Фернандо Алонсо и Мелиссы Хименес родился первый совместный ребёнок — DAZN España
У двукратного чемпиона мира Формулы-1 Фернандо Алонсо и его партнёрши Мелиссы Хименес родился первый совместный ребёнок. Об этом сообщает DAZN España. Информацию также подтвердил журналист BBC Sport Эндрю Бенсон.

Для 44-летнего Алонсо этот ребёнок стал первым. У его партнёрши Мелиссы Хименес это четвёртые роды — от предыдущего брака с футболистом Марком Бартрой у неё трое детей. Пара встречается около трёх лет и предпочитает не афишировать личную жизнь.

Испанец пропустит медиадень Гран-при Японии и первую свободную практику, где его место займёт резервный пилот Джек Кроуфорд. Ожидается, что Алонсо присоединится к команде в пятницу и выступит в остальных сессиях уикенда.

Подиум Алонсо, массовая отмена Гран-при и ещё 4 смелых прогноза на сезон Формулы-1
