У Фернандо Алонсо и Мелиссы Хименес родился первый совместный ребёнок — DAZN España

У двукратного чемпиона мира Формулы-1 Фернандо Алонсо и его партнёрши Мелиссы Хименес родился первый совместный ребёнок. Об этом сообщает DAZN España. Информацию также подтвердил журналист BBC Sport Эндрю Бенсон.

Для 44-летнего Алонсо этот ребёнок стал первым. У его партнёрши Мелиссы Хименес это четвёртые роды — от предыдущего брака с футболистом Марком Бартрой у неё трое детей. Пара встречается около трёх лет и предпочитает не афишировать личную жизнь.

Испанец пропустит медиадень Гран-при Японии и первую свободную практику, где его место займёт резервный пилот Джек Кроуфорд. Ожидается, что Алонсо присоединится к команде в пятницу и выступит в остальных сессиях уикенда.