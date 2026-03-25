ФИА и команды согласовали приоритет изменений регламента после Гран-при Японии — The Race
Руководство Формулы-1 и команды определились с главным направлением корректировки правил после анализа первых двух этапов сезона-2026. Как сообщает The Race, в первую очередь изменения коснутся формата квалификации, который подвергся критике из-за чрезмерного управления энергией.

Встреча руководителей команд и ФИА после Гран-при Китая выявила общее мнение, что квалификация должна стать приоритетом для доработок. Изменения планируется внедрить к Гран-при Майами в мае.

Источник сообщает, что сложная система управления энергией и автоматизированные настройки заставляют гонщиков применять нелогичные тактики для быстрого круга. Пилот «Феррари» Шарль Леклер, известный как один из лучших в квалификации, признал, что больше не может рисковать на пределе из-за риска сбоев в энергосистеме. Руководитель «Макларена» Андреа Стелла отметил, что необходимо решить философский вопрос: «Принимаем ли мы эту противоречивую ситуацию или нет».

Среди возможных решений — увеличение лимита рекуперации энергии до 350 кВт, что снизит необходимость в lift and coast, или изменение соотношения мощности ДВС и батареи в квалификации. Например, снижение мощности батареи до 200 кВт с компенсацией за счёт увеличения расхода топлива.

К гоночной борьбе, где появилось больше обгонов, отношение менее критичное. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил, что ностальгия по прошлому не должна мешать оценивать продукт, который стал зрелищнее. Гран-при Японии в Сузуке пройдёт с 27 по 29 марта. После него начнётся работа технических экспертов над изменениями.

Материалы по теме
«Феррари» обратилась в ФИА с требованием проверить болид «Мерседеса» — Autoracer
