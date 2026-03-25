В «Феррари» хотят провести частные тесты в апрельскую паузу — SoyMotor

Итальянская «Феррари» намерена использовать вынужденную пятинедельную паузу в календаре Формулы-1 для проведения частных тестов. Об этом сообщает SoyMotor.

После отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии следующий этап состоится только 1-3 мая в Майами (США). Свободное окно между Гран-при Японии и Майами позволило бы командам провести дополнительные тесты, однако действующий регламент запрещает частные тренировки.

По информации издания, «Феррари» предложила провести тесты на трассе в Монце, которая является одной из самых сложных с точки зрения рекуперации энергии. Это позволило бы командам собрать важные данные для улучшения силовых установок. Однако против выступил лидирующий «Мерседес», который не заинтересован в дополнительных тестах, а также команды, испытывающие серьёзные технические проблемы — «Астон Мартин» и «Уильямс». Они предпочли бы сосредоточиться на заводской работе без гоночного давления.

В паузе также заинтересован «Макларен», который хочет разобраться в проблемах, приведших к двойному сходу в Китае. Возможной альтернативой могут стать съёмочные дни, которые разрешены регламентом. Вопрос будет обсуждаться на Гран-при Японии.

