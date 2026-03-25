Sony и «Хонда» отказались от разработки совместного электромобиля

Sony Group и «Хонда» приняли решение прекратить разработку своего электромобиля Afeela, ссылаясь на изменения на рынке электромобилей и пересмотр «Хондой» своей стратегии электрификации.

Совместное предприятие Sony Honda Mobility (SHM) с долями 50 на 50, где «Хонда» отвечала за производство, было создано в 2022 году с целью переосмыслить автомобиль и превратить время в пути в возможность наслаждаться развлечениями, такими как аниме и видеоигры. Японские компании в среду, 25 марта, в совместном заявлении сообщили: «Базовые предпосылки деятельности SHM, такие как использование определённых технологий и активов, которые планировалось предоставить со стороны «Хонды», были коренным образом изменены. Это привело к прекращению разработки и запуска своей первой модели Afeela 1 и второй модели. Также было принято решение пересмотреть бизнес-направление совместного предприятия».

Sony заявила, что предприятие придерживалось «подхода с низкой капиталоёмкостью» (asset-light approach), и, по её мнению, это не окажет существенного влияния на её финансовые результаты.

SHM сообщила, что полностью вернёт регистрационные взносы за Afeela 1 в Калифорнии. Компания оценила новый автомобиль от $ 89,9 тыс. и выше.

«Хонда» в этом месяце отменила запуск трёх моделей электромобилей, запланированных в Северной Америке, и заявила, что ожидает общих расходов и убытков в размере 2,5 трлн иен ($ 15,7 млрд) в связи с пересмотром своей стратегии электрификации на фоне глобального замедления продаж.