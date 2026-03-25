Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Важно приехать и уничтожить Кими». Монтойя предостерёг Расселла после победы Антонелли

«Важно приехать и уничтожить Кими». Монтойя предостерёг Расселла после победы Антонелли
Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался по поводу возможной командной борьбы за титул между Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».

«Я бы сказал, что Джорджу есть что терять, в отличие от Кими, которому есть куда стремиться после этого успеха. Всё сложилось для победы Кими — от машины безопасности и до проблем Джорджа в квалификации, но он справился, он сделал то, что должен был сделать, и это придаст ему уверенности.

Думаю, Джорджу важно приехать на следующую гонку и уничтожить Кими, потому что в Формуле-1 важно управлять ситуацией с напарником и контролировать то, что происходит в голове у него. Контроль за этим и правильный менеджмент могут сыграть большую роль», — приводит слова Монтойи RacingNews365.

