Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бинотто высказался про развитие «Ауди» после двух дебютных этапов в Формуле-1

Бинотто высказался про развитие «Ауди» после двух дебютных этапов в Формуле-1
Комментарии

Главный операционный и главный технический директор «Ауди» Маттиа Бинотто оценил работу немецкого коллектива после двух этапов сезона-2026 Формулы-1.

«По мере того как мы приближаемся к третьему этапу сезона в Сузуке, всё больше внимания уделяется чистому проведению уикенда. Все, и мы, и наши соперники, осваиваются с новыми машинами, поэтому допуск к ошибкам становится меньше. За первые две гонки мы видели обнадёживающие моменты в темпе, но мы понимаем, что есть области, где мы всё ещё можем улучшиться — как в производительности, так и в проведении самого уикенда.

Мы потратили время на решение проблем с надёжностью, с которыми сталкивались ранее, стремясь обеспечить, чтобы они больше не повторились и чтобы обе машины могли пройти полные гоночные дистанции без помех. Наш путь продолжается: теперь наша цель — продолжать развивать, продолжать учиться и использовать максимум каждой возможности», — приводит слова Бинотто издание RacingNews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android