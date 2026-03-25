Бинотто высказался про развитие «Ауди» после двух дебютных этапов в Формуле-1

Главный операционный и главный технический директор «Ауди» Маттиа Бинотто оценил работу немецкого коллектива после двух этапов сезона-2026 Формулы-1.

«По мере того как мы приближаемся к третьему этапу сезона в Сузуке, всё больше внимания уделяется чистому проведению уикенда. Все, и мы, и наши соперники, осваиваются с новыми машинами, поэтому допуск к ошибкам становится меньше. За первые две гонки мы видели обнадёживающие моменты в темпе, но мы понимаем, что есть области, где мы всё ещё можем улучшиться — как в производительности, так и в проведении самого уикенда.

Мы потратили время на решение проблем с надёжностью, с которыми сталкивались ранее, стремясь обеспечить, чтобы они больше не повторились и чтобы обе машины могли пройти полные гоночные дистанции без помех. Наш путь продолжается: теперь наша цель — продолжать развивать, продолжать учиться и использовать максимум каждой возможности», — приводит слова Бинотто издание RacingNews365.