В «Априлье» высказались о лидерстве в сезоне-2026 перед этапом MotoGP в США

В «Априлье» высказались о лидерстве в сезоне-2026 перед этапом MotoGP в США
Руководитель команды MotoGP «Априлья» Массимо Ривола высказался о предстоящем этапе в США, перед которым его коллектив возглавляет командный зачёт, а пилоты Марко Бедзекки и Хорхе Мартин — личный.

«Мы едем на трассу, которая является родной для Марка [Маркеса], одной из многих, что у него есть по всему миру, возможно. Мы там не сильнейшие. Мы едем в Херес, где у всех много данных. А потом посмотрим. После этих двух гонок, возможно, у нас будет понимание. Но для первых двух, особенно с учётом того, что это новый регламент, ещё слишком рано.

Моё послание команде заключается в том, что мы все должны мыслить масштабно. Однако с твёрдой почвой под ногами и со спокойствием. Мы прекрасно провели время, но на этом всё. Завтра мы встаём рано и отправляемся в Остин, полностью сосредоточенные на гоночном уикенде», — приводит слова Риволы издание GPblog.

Маркес шесть раз побеждал на трассе в США, а «Дукати» выиграла последние четыре этапа здесь, хотя «Априлья» добилась победы в спринте здесь в 2024 году с Мавериком Виньялесом.

Материалы по теме
Фото
Sony и «Хонда» отказались от разработки совместного электромобиля
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

