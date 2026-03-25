«Пара сотен аккумуляторного дерьма». Тиктум — о современной Формуле-1

«Пара сотен аккумуляторного дерьма». Тиктум — о современной Формуле-1
26-летний британский гонщик Дэниел Тиктум высказался о современных гонках и новом регламенте Формулы-1.

«Это ужасно, абсолютно ужасно. Я имею в виду, что гонки сейчас находятся в очень плохом положении, знаете ли, во всех видах чемпионатов. Смотрите, в WEC всё контролируется BoP, что, на мой взгляд, просто чушь собачья. В Формуле-1 у вас есть пара сотен килограммов аккумуляторного дерьма, двигатель, который звучит как дерьмо, сброс газа на прямых или нехватка энергии на прямой, это просто чепуха, это не гонки.

Это не то, из-за чего люди любят машины и гонки, и от этого больше всего грустно. Это не то, на чём я вырос и что полюбил, будучи мальчишкой, и я осмелюсь сказать, что, думаю, большинство фанатов со мной согласны. Я имею в виду, гонки в Формуле-1 стали намного более хаотичными, с большим количеством обгонов, но это же не по-настоящему, правда? Это не настоящие обгоны, однако что есть, то есть», — приводит слова Тиктума издание Motorsport Week.

Материалы по теме
Основатель Ф-Е: основная сила того, что видим в регламенте Ф-1, — заслуга Тото Вольфа
