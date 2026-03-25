Вольф — о регламенте Формулы-1: 90% болельщиков считают, что у нас захватывающие гонки

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о критике технического регламента сезона-2026.

— Давайте поговорим о новом регламенте: все возмущаются — кроме команды «Мерседес», которая всех разносит.
— Возмущаются не все, а некоторые пилоты, у которых возникают проблемы со сложным управлением энергией. Но главная целевая группа — это болельщики, и более 90% из них считают, что сейчас у нас захватывающие гонки: увлекательные и напряжённые.

— Нельзя было оставить старые добрые гонки?
— В спорте нужно постоянно меняться. Нужно уважать обе точки зрения: мнение традиционалистов, которые хотят видеть спорт таким, каким он был раньше, и мнение новых фанатов, которые говорят: «Нам нравится так, как сейчас, и пусть так и остаётся». Мы должны оценить, что лучше для Формулы-1 и её болельщиков. На данный момент мы видим чёткую линию, — приводит слова Вольфа издание oe24.

