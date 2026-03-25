Тото Вольф ответил, скучает ли по Хельмуту Марко в паддоке Формулы-1

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался по поводу бывшего советника по автоспорту коллектива «Ред Булл» Хельмута Марко.

— Доктор Марко считает, что без сильных стартов «Феррари» мало что происходило бы...

— Доктор просто традиционалист. Нужно уважать его мнение.

— Скучаете ли вы по Марко в паддоке?

— Мир движется дальше. Будь то Ники [Лауда], я или Хельмут. Личности важны для спорта — когда кого-то нет, это плохо для шоу, но такова реальность, — приводит слова Вольфа издание oe24.

Марко ушёл из австрийского коллектива после окончания сезона-2025, проработав в составе команды более 20 лет.