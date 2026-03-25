«В нескольких миллисекундах от Ферстаппена». Цунода порефлексировал о своей карьере в Ф-1

Японец Юки Цунода, выполняющий роль резервного гонщика в командах Формулы-1 «Ред Булл и «Рейсинг Буллз», порефлексировал о своей карьере.

«Началось всё очень хорошо — даже слишком хорошо. На предсезонных тестах я был вторым в общем зачёте, всего в нескольких миллисекундах от Макса, на «Альфа Таури». Затем в первой же квалификации в первом сегменте при первой же попытке я прошёл дальше на одном комплекте шин и был рядом с Льюисом [Хэмилтоном]. Я чувствовал себя героем! После этого я вылетел во втором сегменте, перейдя на «медиум» и не сумев хорошо адаптироваться, но всё равно набрал очки в гонке, поднявшись до девятого места после того, как из-за плохого старта опустился почти на последнее. Так что моя первая гонка прошла действительно хорошо.

Когда я обрёл стабильность? Думаю, это был мой третий год, во второй половине, когда я начал чувствовать: «Так, я в хорошей форме». Затем я подумал: «Что дальше?» Этим шагом была роль лидера команды, ответственная позиция, быть тем, на кого команда может положиться. Для этого шага нужен эмоциональный контроль, который был, вероятно, одним из моих самых слабых мест, когда я начинал в Формуле-1. На трассе у меня было много разнообразных эмоций по отношению к ребятам во время общения по радио и к инженерам. Поначалу это воспринималось нормально, но начало становиться чересчур, и особенно с ответственной ролью ты хочешь давать обратную связь, а не делиться эмоциями.

Мне пришлось почти изменить свою личность. Это заняло немного времени, но, думаю, с четвёртого года, в 2024-м, я адаптировался довольно хорошо. Мне удалось достичь того уровня эмоционального контроля, к которому я стремился, и у меня выдался сильный сезон», — приводит слова Цуноды пресс-служба Формулы-1.

