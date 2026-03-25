Главная Авто Новости

«Над этим работают». Вольф ответил, что собираются изменить в Ф-1 в регламенте 2026-го

«Над этим работают». Вольф ответил, что собираются изменить в Ф-1 в регламенте 2026-го
Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о том, что планируют изменить в техническом регламенте.

— Что вы отвечаете скептикам, которые опасаются, что чемпионат скоро может стать скучным, потому что «Мерседес» доминирует?
— Первые две гонки рисуют совсем другую картину. Я не беспокоюсь, что может стать скучно. У нас хороший темп, однако он есть и у «Феррари». «Макларен» подтянется, а остальные тоже быстро научатся управлять двигателями. Мы видим чрезвычайно захватывающие и зрелищные гонки не только впереди между нами и «Феррари», но и в середине пелотона с наибольшим количеством обгонов. Единственное, над чем, возможно, ещё стоит поработать, — это формат квалификации, где нам следует немного сократить управление энергией. И над этим работают, — приводит слова Вольфа издание oe24.

