Перес оценил развитие «Кадиллака» перед Гран-при Японии Ф-1

Мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес, представляющий «Кадиллак», высказался о развитии команды перед третьим этапом сезона-2026 Гран-при Японии.

«Команда прилагала все усилия в течение первых двух гонок сезона, и мы уже добились заметного прогресса. Спринтерский уикенд в Китае стал ещё одним новым испытанием, но мы справились с ним хорошо и стали сильнее. Я рад продолжить гонкой в Сузуке, на настоящей гоночной трассе, где у меня уже были подиумы.

Хотя конфигурация с более высокой прижимной силой сделает этот уикенд более сложным для нас, мы будем подходить к нему таким же образом — сосредоточимся на безаварийных сессиях и прогрессе с каждым выходом на трассу, чтобы добраться до финиша гонки», — приводит слова Переса издание RacingNews365.