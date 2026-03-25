Цунода заявил, что если бы остался в «Рейсинг Буллз», то провёл бы свой сильнейший сезон

Японец Юки Цунода, выполняющий роль резервного гонщика в командах Формулы-1 «Ред Булл и «Рейсинг Буллз», рассказал о своём сезоне-2025.

«В 2025 году у меня был лучший старт за все сезоны — я оказался пятым в квалификации в Австралии и шестым — в спринте в Китае. Это было поколение машин, в котором я провёл три года, и частично это, безусловно, исходило из моей ДНК. Я давал много обратной связи, и то, как сделали машину, в основном соответствовало моим требованиям к команде.

Это оказалась потрясающая машина. Если бы я остался в «Рейсинг Буллз», это, вероятно, был бы мой самый сильнейший сезон, но в то же время у меня была хорошая возможность перейти в «Ред Булл». Это тот момент, которого я ждал долгое время. Было также очень, очень особенным выйти на старт на моём домашнем Гран-при в Японии… Определённо самый яркий момент в моей жизни.

После Японии случился, безусловно, самый тяжёлый сезон в моей карьере и в моей жизни. Но в то же время я многое узнал о себе, я прошёл через многое… Думаю, как личность я вырос гораздо больше с точки зрения характера. Очевидно, после гонки ты всегда истощён, а в недели, когда нет гонок, обычно хочется наслаждаться и перезагружаться. Когда я пытался сделать это в прошлом сезоне, я чувствовал себя эмоционально очень подавленным и не понимал, откуда это берётся.

Я подумал: «Ладно, это то, что я должен изменить». Мне нужна была внешняя помощь, чтобы стать счастливее и узнать себя. Это осознание того, что, на самом деле, я мало знал о себе, потому что, если я подумаю о том, что сделает меня счастливым вне гонок и что будет постоянно давать мне позитивную энергию… Я начал думать о себе, и, безусловно, без того сезона я бы не нашёл такого решения», — приводит слова Цуноды пресс-служба Формулы-1.