Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тото Вольф прокомментировал появление у себя заместителя в «Мерседесе»

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о кадровых переменах в команде.

— Вы назначили вашего бывшего директора по коммуникациям Брэдли Лорда своим заместителем. Меняет ли это что-то для вас?
— Брэдли один из самых умных и интеллектуальных людей, с которыми я когда-либо работал. Он начитан, с отличием окончил Оксфорд по специальности «история Англии». Он уже 20 лет в Формуле-1 и знает всех и вся. Он трудоголик, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Я не могу представить лучшего заместителя.

— И что это значит для вас?
— Для меня, в принципе, ничего не меняется. Я по-прежнему руководитель команды. Брэдли значительно облегчает мне жизнь, потому что иначе я не справлялся бы с постоянно растущим объёмом работы, встречами, Комиссией Формулы-1 и так далее, — приводит слова Вольфа издание oe24.

Приложение для Android