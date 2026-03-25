Тото Вольф прокомментировал появление у себя заместителя в «Мерседесе»

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о кадровых переменах в команде.

— Вы назначили вашего бывшего директора по коммуникациям Брэдли Лорда своим заместителем. Меняет ли это что-то для вас?

— Брэдли один из самых умных и интеллектуальных людей, с которыми я когда-либо работал. Он начитан, с отличием окончил Оксфорд по специальности «история Англии». Он уже 20 лет в Формуле-1 и знает всех и вся. Он трудоголик, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Я не могу представить лучшего заместителя.

— И что это значит для вас?

— Для меня, в принципе, ничего не меняется. Я по-прежнему руководитель команды. Брэдли значительно облегчает мне жизнь, потому что иначе я не справлялся бы с постоянно растущим объёмом работы, встречами, Комиссией Формулы-1 и так далее, — приводит слова Вольфа издание oe24.