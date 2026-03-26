Цунода — о роли резервного пилота: тяжело было наблюдать за уикендом в Австралии

Японский гонщик Юки Цунода высказался о том, как принял роль резервного пилота в командах Формулы-1 «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз».

«На самом деле я всё ещё очень много готовился к сезону физически. Сейчас я, наверное, в лучшей форме за всю свою жизнь… Думаю, физически, по цифрам, я даже лучше, чем в прошлом году. Я определённо доволен своей формой, и мне просто нужно проехать несколько кругов, чтобы мои мышцы привыкли снова пилотировать.

Иногда я чувствую себя немного странно, проводя такую подготовку и тренируясь, зная, что я не участвую в гонках. Но всё может случиться. Мне также сказали об этом в команде. Я выжал из себя максимум во время подготовки, так что я в лучшей форме, и мой ментальный [подход] всегда таков: «Хорошо, если команда попросит меня сесть за руль, убедись, что я выступлю». И всё — просто быть готовым». Думаю, очень важно показывать себя, не только в «Ред Булл», но и в общем паддоке. Я хочу всё ещё… Я не сдаюсь в своём стремлении выступать в Формуле-1. Вместо того чтобы переходить в другие серии и гоняться… Это тоже отчасти хорошо, потому что ты будешь в тонусе, однако в то же время ты не будешь очень хорошо знать, что происходит в Формуле-1.

На самом деле оказалось довольно тяжело наблюдать за гоночным уикендом в Австралии. Смотреть с экрана было определённо… по-другому. На тестах в Бахрейне я был в порядке, но гоночная неделя была совсем другой историей, и это оказалось действительно тяжело. В то же время я смог осознать, как много для меня значит этот спорт и как сильно я хочу вернуться за руль. Но я не слишком много думаю о будущем, потому что это не в моей власти. Я больше думаю о том, как извлечь максимум из текущего дня, даже из дня, когда ты, очевидно, находишься не в лучшем положении. Например, смотреть с экрана — это не лучшее положение, но ты все равно можешь что-то сделать.

Я также сосредоточен на себе, чтобы оказаться в том месте, где я счастлив. Когда ты участвуешь в сезоне Формулы-1, ты не можешь по-настоящему сосредоточиться на себе, но теперь у меня есть время подумать о себе, провести время с собой и быть в счастливом моменте», — приводит слова Цуноды пресс-служба Формулы-1.