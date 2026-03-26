«Говорить ещё слишком рано». Вольф ответил, видит ли в Антонелли конкурента Расселлу

«Говорить ещё слишком рано». Вольф ответил, видит ли в Антонелли конкурента Расселлу
Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался об Андреа Кими Антонелли.

— С 18-летним Кими Антонелли «Мерседес» получил нового героя для Формулы-1. Ожидали ли вы, что Кими так быстро станет победителем гонки?
— Не забывайте, что мы больше года выслушивали критику: что он слишком молод, что он делает слишком много ошибок. Это была большая работа по становлению, которую мы проделали вместе. Сейчас мы пережили великий момент в Китае, но будут и гонки, которые пойдут хуже. Это часть процесса.

— Видите ли вы в Антонелли уже серьёзного соперника для Джорджа Расселла в борьбе за титул чемпиона мира?
— Нет, об этом говорить ещё слишком рано. Мы на второй гонке в этом году, которую он выиграл. Мы оптимально укомплектованы: у нас есть опытный пилот и молодой гонщик на будущее — это идеальное сочетание, — приводит слова Вольфа издание oe24.

