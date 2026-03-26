Формула-1 внесла поправку в регламент квалификации перед Гран-при Японии

ФИА, производители силовых установок и команды Формулы-1 согласовали изменение технического регламента, касающееся квалификации. Максимальный объём доступной энергии будет сокращён.

«Чтобы сохранить необходимый баланс между использованием энергии и эффективностью пилота, максимально допустимый объём подзарядки энергии для квалификации в этот уикенд был снижен с 9,0 МДж до 8,0 МДж.

Это изменение отражает обратную связь от пилотов и команд, которые подчеркнули важность сохранения квалификации как испытания именно мастерства», — заявила ФИА в своём официальном объявлении.

Ранее сообщалось, что в регламент, касающийся работы силовых установок в основном режиме, изменения вносить не планируется.