Ферстаппен отказался начинать пресс-конференцию из-за журналиста The Guardian

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не стал отвечать на вопросы во время пресс-конференции на медиадне Гран-при Японии, пока из зала не вышел журналист The Guardian Джайлс Ричардс.

«Я не начну, пока он не выйдет», — приводит слова Ферстаппена издание The Race.

Ричардс: Серьёзно? Из-за вопроса в прошлом году? Ты хочешь, чтобы я ушёл? Это всего лишь вопрос, который я задал тебе в Абу-Даби. Об Испании?

Макс: Выйди.

Ричардс: Тебя правда настолько это задело?

Макс: Да, выйди.

Журналист покинул зал, после чего мероприятие продолжилось в обычном формате. Как сообщается, причиной такого поведения стал вопрос, заданный Ричардсом в прошлом году на Гран-при Абу-Даби, когда нидерландец проиграл чемпионат Ландо Норрису с отставанием в два очка. Тогда журналист спросил Ферстаппена, сожалеет ли он о столкновении с Джорджем Расселом на Гран-при Испании, из-за которого нидерландец потерял девять очков.