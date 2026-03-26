Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен отказался начинать пресс-конференцию из-за журналиста The Guardian

Ферстаппен отказался начинать пресс-конференцию из-за журналиста The Guardian
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не стал отвечать на вопросы во время пресс-конференции на медиадне Гран-при Японии, пока из зала не вышел журналист The Guardian Джайлс Ричардс.

«Я не начну, пока он не выйдет», — приводит слова Ферстаппена издание The Race.

Ричардс: Серьёзно? Из-за вопроса в прошлом году? Ты хочешь, чтобы я ушёл? Это всего лишь вопрос, который я задал тебе в Абу-Даби. Об Испании?

Макс: Выйди.

Ричардс: Тебя правда настолько это задело?

Макс: Да, выйди.

Журналист покинул зал, после чего мероприятие продолжилось в обычном формате. Как сообщается, причиной такого поведения стал вопрос, заданный Ричардсом в прошлом году на Гран-при Абу-Даби, когда нидерландец проиграл чемпионат Ландо Норрису с отставанием в два очка. Тогда журналист спросил Ферстаппена, сожалеет ли он о столкновении с Джорджем Расселом на Гран-при Испании, из-за которого нидерландец потерял девять очков.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android