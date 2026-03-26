Леклер — об изменении регламента квалификации: это не станет переломным моментом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер скептически оценил поправку к техническому регламенту Формулы-1, согласно которой в квалификации сократят максимально допустимый объём используемой энергии.

«Не думаю, что это станет переломным моментом. По сути всё останется примерно так же – разве что придётся чуть меньше сбрасывать газ, это, на мой взгляд, хорошо. Но в квалификации всё ещё нужны изменения, чтобы мы могли ехать на максимуме. В первых гонках больше управляли машиной, чем атаковали, а не ехали на пределе, как это было раньше в третьем сегменте. Так что там ещё есть что доработать, но конкретно это изменение ничего кардинально не изменит в этот уикенд.

Нужно решение, которое позволит ехать на максимуме. Именно за это я люблю этот спорт: когда в третьем сегменте максимальное давление и нужно выдать лучший круг. Сейчас это невозможно: каждый раз, когда пробуешь что-то новое, машина реагирует, ты теряешь больше, чем выигрываешь. Думаю, это главная проблема», – приводит слова Леклера издание RacingNews365.

