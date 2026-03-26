Норрис ответил, удалось ли «Макларену» понять причину двойного невыхода на старт в Китае

Действующий чемпион и пилот команды «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал неудачный Гран-при Китая и рассказал, смогла ли команда разобраться в причинах проблем, из-за которых обе машины не вышли на старт.

«Вместе с Mercedes High Performance Powertrains нам потребовалось немного времени, чтобы разобраться, но, конечно, это сильно ударило по команде. Честно говоря, это выглядело плохо, когда две машины вообще не стартуют в гонке.

Думаю, больше всего задело то, что это было вне нашего контроля. Но мы приняли это, проделали большую работу, чтобы понять, как это произошло и почему, конечно, сделаем всё, чтобы ситуация больше не повторилась.

Живи – учись. Это был тяжёлый момент для всех нас. Никто не хочет таких уикендов и тем более такого начала воскресенья. Да, это больно, но в то же время это хороший урок: сделать шаг назад, разобраться и двигаться дальше уже на этом этапе», – приводит слова Норриса издание GPBlog.