Главная Авто Новости

«Астон Мартин» обозначил цель на Гран-при Японии

«Астон Мартин» обозначил цель на Гран-при Японии
Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак заявил, что команда планирует завершить Гран-при Японии без сходов.

«Да, думаю, это реально. Вы правильно отметили, что мы не финишировали в Китае. А если хочешь на что-то рассчитывать, сначала нужно просто доехать. Это и остаётся нашей целью.

В Китае мы сделали небольшой шаг вперёд, но этого недостаточно. Так что задача — довести до финиша обе машины», — приводит слова Крака издание RacingNews365.

Гран-при Китая завершился для британской команды двойным сходом с дистанции: Фернандо Алонсо не смог завершить гонку из-за сильных вибраций, а Лэнс Стролл — из-за сбоя в работе батареи.

