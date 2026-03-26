«Астон Мартин» обозначил цель на Гран-при Японии

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак заявил, что команда планирует завершить Гран-при Японии без сходов.

«Да, думаю, это реально. Вы правильно отметили, что мы не финишировали в Китае. А если хочешь на что-то рассчитывать, сначала нужно просто доехать. Это и остаётся нашей целью.

В Китае мы сделали небольшой шаг вперёд, но этого недостаточно. Так что задача — довести до финиша обе машины», — приводит слова Крака издание RacingNews365.

Гран-при Китая завершился для британской команды двойным сходом с дистанции: Фернандо Алонсо не смог завершить гонку из-за сильных вибраций, а Лэнс Стролл — из-за сбоя в работе батареи.