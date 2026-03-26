Бортолето объяснил, почему уход Уитли из «Ауди» не стал для него сюрпризом

Бразильский пилот «Ауди» Габриэл Бортолето прокомментировал уход руководителя команды Джонатана Уитли, отметив, что не был удивлён этим решением.

«Честно говоря, нет, потому что внутри команды такие вещи понятны. Это не стало для меня сюрпризом. Не буду врать, всё произошло очень быстро – он пришёл только в прошлом году. Но когда есть личные обстоятельства, это всегда в приоритете.

Мы почти не общались, только коротко поговорили после объявления. Как он сам сказал, он не мог продолжать работу в проекте из-за личных причин. Я не вдавался в детали – это его дело, уважаю это. Он говорил обо мне хорошие вещи, благодарен ему за это. Мы хорошо поработали вместе на трассе, многому у него научился.

Это только начало сезона, и это первая гонка без него, но желаю ему всего лучшего в будущем. Он был хорошим руководителем команды. Люди его уважали, он многое здесь выстроил, так что он был полезен команде, пока был с нами», – приводит слова Бортолето издание Crash.net.

