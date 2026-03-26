Хэмилтон — о критике: не позволяю этой чуши мешать мне знать, на что я способен

Хэмилтон — о критике: не позволяю этой чуши мешать мне знать, на что я способен
Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, как реагирует на критику, подчеркнув, что по-прежнему находится в хорошей форме.

«Не сказал, что это облегчение. Это просто смена подхода – не позволять всей этой чуши вокруг мешать мне понимать, кто я и на что способен. Надеюсь, вы это увидели в последних двух гонках, особенно в последней. И я буду продолжать это показывать до конца сезона. Я ничего не потерял. И независимо от того, что кто-то будет говорить, буду выходить и доказывать это.

Я тренируюсь больше, чем когда-либо. Между гонками был в Токио и пробежал около 100 километров. И мне известно, что никто из моих соперников не тренируется так, как я, не вкладывается так, как я, особенно в моём возрасте. И мне нравится, что у меня до сих пор есть это желание давить на себя. Когда был в отеле, несколько гонщиков только заходили, когда я вернулся с пробежки. Они, похоже, только просыпались.

Самоотдача сейчас как никогда высокая. Я отдаю этому вызову и своей цели абсолютно всё», – приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

