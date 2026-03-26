«Надеюсь, хуже уже не будет». Макс Ферстаппен — о форме «Ред Булл»

Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил текущую форму австрийской команды.

«Я особо не думаю о прошлых годах, потому что каждый сезон разный. Нужно быть реалистами: сейчас мы даже близко не на том уровне. Поэтому я просто подхожу к уикенду и смотрю, где мы окажемся.

Надеюсь, мы сможем использовать паузу, чтобы чуть лучше понять машину. Сделать выводы после предыдущих гонок и постараться быть ближе к лидерам. Думаю, это и есть наша цель.

Китай был для нас неудачным уикендом, надеюсь, что хуже уже не будет. В этом смысле пауза пойдёт на пользу», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.

После Гран-при Японии чемпионат уйдёт на вынужденный четырёхнедельный перерыв из-за отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии.

