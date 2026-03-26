«Он просто медленный». Хаджар — о болиде «Ред Булл»

Французский пилот «Ред Булл» Исак Хаджар поделился впечатлениями после первых этапов за рулём «старшей» команды.

«Я провёл всего две гонки, посмотрим, как всё будет дальше. Это, конечно, непростой вызов, но при этом уже чувствую себя здесь как дома. Пока всё идёт неплохо. Макс всегда очень быстрый, стабильно показывает результат на каждом круге, а я стараюсь держаться рядом.

У нас точно не самая лёгкая машина. Не сказал бы, что ей сложно управлять. Она просто медленная. В Шанхае была менее стабильной, чем в Мельбурне. В Австралии ощущения были лучше, но нельзя сказать, что машина непредсказуемая или неуправляемая. Мы просто теряем слишком много времени в поворотах. Она просто недостаточно быстрая. Вот и всё», – приводит слова Хаджара официальный сайт Формулы-1.

