Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Российская Дрифт Серия объявила состав судейских коллегий в сезоне-2026

Российская Дрифт Серия объявила состав судейских коллегий в сезоне-2026
В Российской Дрифт Серии объявили обновлённый состав судей на сезон-2026. В главном чемпионате страны, RDS GP, коллегия вновь будет состоять из четырёх человек.

Трое судей будут оценивать проезды по ключевым критериям – траектории, углу и стилю, находясь на вышке, ещё один займётся анализом повторов. Такая схема, как и в прошлом сезоне, позволит быстрее принимать решения и более детально разбирать заезды.

В состав судей RDS GP вернётся Антон Новиков. Вместе с ним проезды будут оценивать Андрей Паули и Дмитрий Ермохин. При этом судья повторов в новом сезоне станет переменной ролью – её будут поочерёдно занимать разные специалисты для подготовки новых кадров.

В младшем чемпионате, RDS Open, коллегия будет состоять из трёх судей. В неё войдут Андрей Астапов, Михаил Давидянц и Тимофей Добровольский.

Отмечается, что привлечение действующих и бывших пилотов связано с их опытом выступлений – все они хорошо знакомы с регламентом и особенностями судейских заданий.

Новый сезон RDS Open стартует 25-26 апреля на автодроме «АТРОН» в Рязани. Первый этап RDS GP пройдёт 2-3 мая на Moscow Raceway.

