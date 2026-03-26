Хэмилтон — о новых правилах Ф-1: вот такими и должны быть гонки

Хэмилтон — о новых правилах Ф-1: вот такими и должны быть гонки
Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поддержал новый регламент на фоне критики со стороны участников чемпионата.

«Если вернуться к картингу, там всё то же самое: все постоянно обгоняют друг друга, туда-сюда, никто не может уехать в отрыв. Это лучшая форма гонок. А Формула-1 долгое время такой не была. Из всех машин, на которых я ездил за 20 лет, это единственная, на которой можно ехать вплотную в быстрых поворотах и не терять всё. Можно держаться за соперником.

Раньше был DRS – по сути, костыль, потому что ты не мог достаточно приблизиться в поворотах. Сейчас есть разница в мощности, но она совсем небольшая. И когда ты выходишь вперёд, а машина позади всё равно держится рядом, лично мне это нравится гораздо больше. Именно так получаются лучшие обгоны и борьба. Пожалуй, такие же ощущения у меня были только в Бахрейне много лет назад, когда мы боролись с Нико [Росбергом].

Вот такими и должны быть гонки. Постоянная борьба, туда-сюда. Не так, что сделал один обгон – и всё закончилось. Мне такой формат нравится. Теперь нужно, чтобы остальные команды подтянулись, и тогда таких дуэлей станет больше», – приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.

