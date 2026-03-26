Расселл заявил, что соперники не должны пытаться сдерживать «Мерседес»

Британский пилот «Мерседеса» и лидер чемпионата Джордж Расселл считает, что соперники не должны пытаться ограничивать немецкий коллектив за счёт придирок к болиду и поисков нарушений на фоне его сильного старта сезона.

«Так устроен этот спорт, если честно, так было всегда. В конце концов, наша команда проделала огромную работу, чтобы оказаться в этой позиции, и побеждать должна сильнейшая. У нас было четыре тяжёлых года. За это время доминировали другие команды и выигрывали чемпионаты. Поэтому то, что сейчас мы вернулись на вершину, не значит, что кто-то или вообще все должны пытаться нас притормозить, особенно когда прошло всего две гонки длинного сезона.

Мы уже видели, что у «Ред Булл» есть проблемы с весом, по крайней мере, если судить по тому, что писали в прессе. «Макларен» вообще пока не привёз обновлений и едет с пакетом из Бахрейна. Так что не стоит забывать об этих вещах. Сейчас у нас есть преимущество, но мы просто очень хорошо начали сезон и сделали отличную работу. Надеюсь, так будет и дальше, однако никаких гарантий нет», – приводит слова Расселла издание RaceFans.