Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хюлькенберг рассказал, что узнал об уходе Уитли из «Ауди» от мамы

Хюлькенберг рассказал, что узнал об уходе Уитли из «Ауди» от мамы
Комментарии

Немецкий пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг поделился историей, как узнал об уходе руководителя команды Джонатана Уитли.

«Я узнал об этом на прошлой неделе вместе со всеми. В тот день я был на симуляторе, и мама прислала мне статью. Я увидел её, когда между заездами посмотрел в телефон, и подумал: «О чёрт!»

Не знаю точных причин и пока не разговаривал с ним подробно. Если у ключевой фигуры в руководстве возникают серьёзные проблемы, нужно принимать меры. Очевидно, здесь такая ситуация и была», – приводит слова Хюлькенберга издание Motorsport-Magazine.

Уитли покинул немецкий коллектив через год после начала работы. По неподтверждённой информации, причиной стали разногласия со вторым руководителем проекта итальянцем Маттиа Бинотто, а также возможное предложение перейти в «Астон Мартин».

Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android