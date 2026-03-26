Хюлькенберг рассказал, что узнал об уходе Уитли из «Ауди» от мамы

Немецкий пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг поделился историей, как узнал об уходе руководителя команды Джонатана Уитли.

«Я узнал об этом на прошлой неделе вместе со всеми. В тот день я был на симуляторе, и мама прислала мне статью. Я увидел её, когда между заездами посмотрел в телефон, и подумал: «О чёрт!»

Не знаю точных причин и пока не разговаривал с ним подробно. Если у ключевой фигуры в руководстве возникают серьёзные проблемы, нужно принимать меры. Очевидно, здесь такая ситуация и была», – приводит слова Хюлькенберга издание Motorsport-Magazine.

Уитли покинул немецкий коллектив через год после начала работы. По неподтверждённой информации, причиной стали разногласия со вторым руководителем проекта итальянцем Маттиа Бинотто, а также возможное предложение перейти в «Астон Мартин».