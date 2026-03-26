Палмер: Лоусон испытал на себе жёсткое обращение Марко, но он крепкий парень

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер высказался о карьере Лиама Лоусона в «Ред Булл». По мнению британца, новозеландец столкнулся с жёстким обращением со стороны Хельмута Марко, но сумел сохранить психологическую устойчивость.

«Думаю, он был большим авторитетом, который мог быть очень жёстким с молодыми гонщиками, идущими наверх. Это помогло тем, кто смог вырасти и стать чемпионом мира. Лиам, очевидно, испытал это на себе в прошлом году. Но это напоминает мне о его устойчивости. Надо сказать, он крепкий парень.

Мы видели это в его дуэлях колесо в колесо. Он не боится показать средний палец тому, кто поступил с ним неправильно в гонке. Ему также потребовалось время, чтобы набрать скорость в «Рейсинг Буллз» в прошлом году. Это произошло не мгновенно, однако он этого добился, провёл несколько хороших гонок. То же самое было в Мельбурне.

Ему было бы легко сказать: «О, [Арвид] Линдблад здесь и получает все очки в Австралии». Но он отлично выступил в Китае, набрал очки в спринте и гонке, и это успокоит его на год», — заявил Палмер в подкасте F1 Nation.

Лоусон был переведён в основную команду «Ред Булл» в 2025 году, однако после двух гонок его заменил Юки Цунода. Вернувшись в «Рейсинг Буллз», новозеландец набрал 38 очков, уступив 13 очков Исаку Хаджару, который в 2026-м получил повышение в «Ред Булл». В этом сезоне Лоусон продолжает выступать за «Рейсинг Буллз». После двух этапов на его счету восемь очков.