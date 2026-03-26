Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Усть-Лабинске пройдёт финал чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge

Комментарии

28-29 марта в Усть-Лабинске (Краснодарский край) на автодроме СТК «Пилот» состоится финальный этап чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge. В квалификации в субботу примут участие более 70 пилотов, 32 сильнейших встретятся в воскресенье в парных заездах.

Фото: Пресс-служба чемпионата по дрифту Systême Electric

После трёх этапов лидирует Леонид Шнайдер из Красноярска на BMW E92 (команда ALL CASH) с 651 баллом. Второе место занимает Артём Шабанов (Москва, BMW E92, ЦРМ Банк) — 545 баллов. Замыкает тройку Дмитрий Щербина (Москва, Toyota Mark II, CARVILLE RACING) — 329 баллов.

Фото: Пресс-служба чемпионата по дрифту Systême Electric

Помимо личного и командного зачётов, пилоты поборются за призы в номинациях «Лучшее инженерное решение» и «Лучший стиль». Для зрителей предусмотрены трибуны и зона свободного размещения. В парке сервиса и во время парада пилотов можно будет ближе рассмотреть автомобили и пообщаться с участниками.

Фото: Пресс-служба чемпионата по дрифту Systême Electric

Расписание (возможны изменения):

28 марта (суббота):
9:30 – 13:15 — квалификация (группы 1-3);
14:00 – 17:45 — квалификация (группы 4-6).

29 марта (воскресенье):
10:15 — 12:45 — топ-32;
13:45 — 17:30 — топ-16, топ-8, топ-4, финалы;
18:00 — награждение.

Systême Electric Drift Challenge — новый бренд чемпионата Sochi Drift Challenge, основанного двукратным чемпионом России и вице-чемпионом мира по дрифту Аркадием Цареградцевым. Главная идея проекта — доступный дрифт на профессиональном уровне для каждого. Вход для зрителей свободный.

Материалы по теме
Глава Российской дрифт серии Добровольский запустил подкаст «Скорость решений»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android