В Усть-Лабинске пройдёт финал чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge

28-29 марта в Усть-Лабинске (Краснодарский край) на автодроме СТК «Пилот» состоится финальный этап чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge. В квалификации в субботу примут участие более 70 пилотов, 32 сильнейших встретятся в воскресенье в парных заездах.

Фото: Пресс-служба чемпионата по дрифту Systême Electric

После трёх этапов лидирует Леонид Шнайдер из Красноярска на BMW E92 (команда ALL CASH) с 651 баллом. Второе место занимает Артём Шабанов (Москва, BMW E92, ЦРМ Банк) — 545 баллов. Замыкает тройку Дмитрий Щербина (Москва, Toyota Mark II, CARVILLE RACING) — 329 баллов.

Помимо личного и командного зачётов, пилоты поборются за призы в номинациях «Лучшее инженерное решение» и «Лучший стиль». Для зрителей предусмотрены трибуны и зона свободного размещения. В парке сервиса и во время парада пилотов можно будет ближе рассмотреть автомобили и пообщаться с участниками.

Расписание (возможны изменения):

28 марта (суббота):

9:30 – 13:15 — квалификация (группы 1-3);

14:00 – 17:45 — квалификация (группы 4-6).

29 марта (воскресенье):

10:15 — 12:45 — топ-32;

13:45 — 17:30 — топ-16, топ-8, топ-4, финалы;

18:00 — награждение.

Systême Electric Drift Challenge — новый бренд чемпионата Sochi Drift Challenge, основанного двукратным чемпионом России и вице-чемпионом мира по дрифту Аркадием Цареградцевым. Главная идея проекта — доступный дрифт на профессиональном уровне для каждого. Вход для зрителей свободный.