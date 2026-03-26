Журналист The Guardian — о конфликте с Ферстаппеном: надеюсь, наши отношения улучшатся

Журналист The Guardian Джайлс Ричардс рассказал об инциденте на пресс-конференции перед Гран-при Японии, где Макс Ферстаппен потребовал его удаления. Причиной стал вопрос, заданный нидерландцу после финала прошлого сезона.

«В целом я могу похвастаться поистине привилегированной карьерой: мне платят за то, что я освещаю Формулу-1 — спорт, который я люблю с 1976 года. Поэтому я не склонен жаловаться, но был глубоко разочарован, когда Макс Ферстаппен решил выгнать меня со своей пресс-конференции в четверг на Гран-при Японии из-за вопроса, заданного в конце прошлого сезона.

Наша первая личная встреча в 2026 году состоялась в Сузуке, где выяснилось, что у нидерландца память просто слоновья. Увидев меня, он уставился на меня, улыбнулся и заявил, что не будет говорить, пока я не уйду. В ходе короткого 30-секундного разговора он дважды велел мне «убираться». Меня ещё никогда не просили покинуть пресс-конференцию. Для журналиста в Формуле-1 это крайне редкое явление, и едва ли кто-то сможет вспомнить более одного-двух подобных случаев.

Через два часа кто-то разыскал мой адрес электронной почты. «Ты — проблема. Ты — этот отвратительный придурок, виновный во всей этой британской предвзятости в Формуле-1. Ты — худший из худших», — гласило сообщение. Как для оскорбления, по крайней мере, апострофы были поставлены правильно, и оно было написано не зелёным мелком. Я не заглядывал в X и не собираюсь этого делать.

Коллеги из пресс-службы были единодушно потрясены и выразили беспокойство о моём самочувствии. «Бесклассово», — с язвительным презрением прокомментировал кто-то это поведение. С моим самочувствием всё в порядке. Если и есть что-то неприятное, то это, пожалуй, то, что приходится писать об этом от первого лица. Журналист никогда не хочет становиться героем своей статьи, даже если сейчас это кажется неизбежным.

Тем не менее этот инцидент и его последствия вызывают сожаление. Не в последнюю очередь из-за обвинений в предвзятости. На протяжении многих лет меня обвиняли в предвзятости по отношению к Льюису Хэмилтону, Себастьяну Феттелю и кому угодно из гонщиков. Моя главная цель всегда заключалась в том, чтобы освещать события максимально честно и объективно.

Я по-прежнему восхищаюсь Ферстаппеном и надеюсь, что в будущем наши отношения улучшатся. Иногда приходится задавать сложные, неудобные вопросы. Такова работа, которая сопряжена с привилегиями», — написал в своей колонке Ричардс.