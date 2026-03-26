Хэмилтон перед ГП Японии провёл тренировку с известным мастером самурайского искусства

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон посетил традиционное додзё (место для тренировок, соревнований и аттестаций в японских боевых искусствах) в Японии, где провёл тренировку с известным мастером самурайского искусства Тэцуро Симагути, работавшим над фильмом «Убить Билла». Семикратный чемпион мира освоил техники владения катаной, уделив внимание точности, контролю и дисциплине.

«Вернулся в додзё. Просто не верится, что у меня был урок с Тэцуро Симагути, легендарным мастером самурайского искусства. Он поставил все сцены сражений на мечах в фильме «Убить Билла», что просто потрясающе. Это один из моих самых любимых фильмов всех времён.

Наш урок перенёс меня в далёкое прошлое и напомнил о том, как я занимался карате в детстве. Я начал заниматься, чтобы научиться справляться с хулиганами в школе. Это не только научило меня защищаться, но и привило мне дисциплину, уважение и скромность. Я занимался каждую неделю в течение семи лет, и каждый урок начинался с того, что мы становились на колени и кланялись нашему сенсею. Вчера я сделал то же самое, чтобы начать урок с Тэцуро.

Удивительно, когда в жизни случаются такие моменты, когда круг замыкается. В детстве я не понимал, зачем нам нужно кланяться, но, повзрослев и научившись уважать традиции, я стал ценить красоту этого жеста. Спасибо, сенсей, и спасибо, Токио, за красоту, культуру и тёплый приём», — подписал видео Хэмилтон.