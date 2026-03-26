Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Кажется, они немного заржавели». Марио Андретти — о пилотах «Кадиллака»

Комментарии

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти усомнился в готовности пилотов «Кадиллака» Серхио Переса и Валттери Боттаса ездить в Формуле-1 после годичного простоя.

«Кажется, они немного заржавели. Оба не садились за руль уже как минимум один сезон. Учитывая новый пакет обновлений и всё остальное, они ведут себя очень осторожно — просто участвуют в гонках и стараются не создавать лишних проблем, чтобы не пришлось потом устранять последствия своих ошибок», — приводит слова Андретти издание Crash.

Серхио Перес и Валттери Боттас пропустили сезон-2025, после чего подписали контракты с «Кадиллаком», который дебютировал в чемпионате. Команда сделала ставку на опытных пилотов, чтобы ускорить развитие, а не тратить время на адаптацию новичка.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android