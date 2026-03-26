Серхио Перес ответил Марио Андретти, который назвал его и Валттери Боттаса «заржавевшими»

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес не согласился с Марио Андретти, который назвал его и его напарника по команде Валттери Боттаса «заржавевшими» после годичного простоя.

«Что касается моей формы, я вполне доволен. Вернувшись, я сразу вошёл в темп в течение пары дней и считаю, что нахожусь в хорошем положении с точки зрения пилотирования. Честно говоря, мы выступаем на очень высоком уровне. Я был очень доволен своим уикендом в Мельбурне, своей первой квалификацией.

В гонке у нас были разные сценарии, случалось много повреждений, так что всё складывалось непросто. В Шанхае уикенд тоже не оказался простым, и в гонке у меня были повреждения, так что у меня ещё не было полноценного уикенда», — приводит слова Переса издание Crash.

После двух этапов «Кадиллак» занимает девятое место в Кубке конструкторов, опережая «Астон Мартин». Лучшим результатом команды стало 13-е место Боттаса в Китае. Перес в Австралии финишировал 16-м, в Китае — 15-м.

