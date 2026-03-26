Антонелли — о травме после аварии в Австралии: ничего серьёзного, просто растяжение связок

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о последствиях аварии на Гран-при Австралии. Итальянец прилетел в Японию с брейсом на руке.

«Это после моей аварии в третьей практике в Австралии. Ничего серьёзного, я всё ещё могу пилотировать, это самое главное. Я прошёл обследование, ничего не сломано, просто растяжение связок. Мне нужно носить это, чтобы помочь заживлению. Но за рулём я могу обходиться без этого, так что поводов для беспокойства нет», — приводит слова Антонелли издание RacingNews365.

В Австралии 19-летний итальянец разбил машину в третьей свободной практике, но сумел восстановиться к квалификации, где показал второе время, и в гонке финишировал вторым. На следующем этапе в Китае он одержал первую победу в карьере.