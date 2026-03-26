«Опыт Джорджа может стать решающим». Култхард — о противостоянии в «Мерседесе»

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о противостоянии гонщиков «Мерседеса» Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли. По его мнению, опыт британца станет ключевым фактором в борьбе за титул.

«Что действительно будет интересно, так это то, как Кими распределит свои силы в течение года. Именно в этом, я считаю, у Ландо оказалось преимущество над Оскаром в прошлом году — больше опыта в жизни, больше опыта в гонках. У него не было спада в производительности.

Это долгий сезон, даже без двух отменённых Гран-при. И опыт Джорджа может стать тем, что позволит ему оставаться более стабильным на протяжении всего года. Если Джордж выиграет ещё одну гонку, он будет счастлив, но он не будет проходить через те эмоциональные качели, через которые прошёл Кими. Всё это забирает время и энергию.

Я люблю быть на пике эмоций, однако это выматывает. Так что теперь ему нужно вернуться в колею и развить успех в Сузуке», — заявил Култхард в подкасте Up To Speed.

